‘Nuota Cosenza’ : la festa degli sport acquatici è stata servita

Ingresso gratuito alla piscina di Campagnano per celebrare i campioni cosentini: Tocci e Pomeri hanno fatto gli onori di casa

Celebrare gli sport natatori attraverso i campioni cosentini che tanto stanno dando al nuoto italiano. Era questo l’obiettivo di “Nuota Cosenza” , la giornata che il Cogeis, il Consorzio che gestisce la piscina di Cosenza, ha voluto regalare alla cittadinanza, con ingresso gratuito alla struttura di Campagnano. E ad accogliere i tanti appassionati, numerosissimi, che hanno letteralmente affollato la piscina, due atleti bruzi che si stanno facendo onore in Italia e nel mondo: Giovanni Tocci e Francesca Pomeri.

Tocci, tesserato con il gruppo sportivo dell’Esercito e col la società “Cosenza Nuoto”, guidata da Francesco Manna, è reduce del prestigioso sesto posto conquistato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel trampolino sincro da tre metri in agosto e dall’argento agli europei di Londra; Francesca Pomeri, anche lei atleta olimpica, in Brasile c’è andata con la Nazionale italiana di Pallanuoto.

Sono stati questi due atleti a fare gli onori di casa e ad accogliere appassionati ma anche semplici curiosi.

E la giornata “Nuota Cosenza” ha registrato anche dimostrazioni di diversi discipline acquatiche, anche dedicata al benessere fisico. Alla giornata avrebbero dovuto prendere parte anche l’oro olimpionico nei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri, ma una forte influenza gli ha impedito di venire a Cosenza così come di andare a ritirare un premio dalle mani del Presidente della Repubblica Serio Mattarella, e Amaurys Perez, atleta nazionale cosentino d’adozione che, dopo una bella carriera in vasca a giocare, oggi allena la squadra maschile della Pallanuoto Cosenza che milita in serie B.