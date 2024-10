Nuoto: “Trofeo Furfaro” al Parco Caserta. Italica Sport fa il pieno di medaglie

Domenica 1 dicembre, presso il Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria, si è tenuto il 6° Trofeo “Bartolo Furfaro” valido come 1^ Tappa “Campionato Regionale Invernale”, evento organizzato dal settore Nuoto del Comitato Regionale ASI Calabria.

In questa giornata hanno partecipato ragazzi della scuola nuoto di cui 5 del settore propaganda

I partecipanti in totale erano 58. È stata una giornata intensa di gare, dove i ragazzi si sono divertiti gareggiando tra loro e contro le altre squadre calabresi. Nel frattempo io da tecnico ho potuto osservare le prestazioni dei nostri ragazzi e capire su cosa si deve lavorare con la scuola nuoto. Noi come societá sfruttiamo queste occasioni, specie con i più piccoli, per vedere se in futuro riescono a guadagnarsi un posto nel settore agonistico

Di seguito il dettaglio di tutti gli atleti di Italica Sport saliti sul podio, con relative categorie, gare e stile.

ALAMPI GIUSEPPE: categoria ragazzi 3° 25 stile libero; 2° 25 farfalla

ARENA CHIARA: categoria juniores 3° 25 dorso

CALARCO ROSANNA: categoria juniores 3° 50 stile libero

CASCIANO SARA ANTONIA: esordienti A 2° 25 farfalla

MUCCIOLA ANDREA: Categoria juniores 3° 25 stile libero

REALE ELENA: Esordienti B 1° 25 rana; 1° 50 rana Classifica

società 8^

Domenico Garritano: Nella stessa mattinata ha gareggiato anche la categoria propaganda (giovanissimi/esordienti C)

BARBERI NOEMI: Esordienti C 2° 50 stile libero; 1° 25 stile libero; 1° 25 farfalla

CARACCIOLO SABRINA: giovanissimi 1° 25 gambe stile libero; 3° 25 stile libero

CASILE MEDEA: Esordienti C 2° 25 farfalla

TOSCANO FRANCESCO Esordienti C 2° 50 stile libero; 3° 25 rana; 2° 25 stile libero

Bilancio positivo per il team di Italica Sport, il tecnico Domenico Garritano si dice soddisfatto per il percorso di crescita dei giovani atleti.