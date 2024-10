Nuova apertura Carrefour Express a Reggio Calabria

Fare la spesa non è stato mai così bello come con Carrefour. Scopri il nuovo punto vendita Express di Reggio Calabria

Carrefour è sempre più presente a Reggio Calabria! Dopo l‘apertura del Market di via Armacà e l’ormai famoso punto vendita Express di via Melacrino, il colosso francese torna nella città dello Stretto con una nuova apertura.

Carrefour Express nuova apertura a Modena

Per la nuova location è stata scelta Modena e la sua centralissima nazionale, centro nevralgico dell’intero quartiere. Operativo a partire da ieri, giovedì 21 gennaio 2021, il Carrefour Express di Modena vi aspetta con tantissime offerte!

Dalla Macelleria all’Ortofrutta, passando per la Salumeria e la Panetteria. Nei 250mq di supermercato Carrefour troverete corsie strabordanti di prodotti pronti per essere riversati nei vostri carrelli della spesa. E ancora, accessori per la casa e per la cura della persona, insomma tutto ciò che un cliente vorrebbe trovare nel suo supermercato di fiducia. Nel nuovissimo punto vendita di Modena è disponibile, inoltre, un vasto assortimento di prodotti a marchio Carrefour all’insegna della qualità e della convenienza.

Scopri le speciali promozioni attive dal 21 gennaio all’1 febbraio nel volantino Carrefour Express.

Il nuovo Carrefour Express si trova in via Modena,

Dal lunedì al sabato aperto con orario no-stop dalle 08:00 alle 20:30.

La domenica aperto dalle 08:00 alle 13:00.

Disponibile il servizio di spesa a domicilio.

Per rimanere sempre aggiornato, segui la pagina Facebook.