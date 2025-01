New Car fa il bis: tutto pronto per l’apertura del nuovo showroom di Villa San Giovanni

Doppio appuntamento questo weekend per scoprire il salone e l'esposizione presente. Sempre operativa la sede di Catona

Grandi novità per tutti gli amanti delle quattro ruote a Reggio Calabria: New Car Srl, storica concessionaria presente sul territorio da circa 15 anni, inaugura il suo nuovo showroom a Villa San Giovanni.

Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’ampia gamma di veicoli nuovi, usati e a chilometri zero, con usato garantito 24 mesi (grazie alla partnership con ALD) ed una serie di servizi personalizzati che includono finanziamenti vantaggiosi, leasing e noleggio a lungo termine.

Nuova apertura New Car a Villa San Giovanni

Doppio appuntamento per conoscere la nuova e modernissima sede di via Bolano (di fronte l’Eurospin) a Villa San Giovanni. Il team di New Car vi aspetta:

oggi, sabato 11 gennaio : dalle 16:00 alle 21:00 , con un evento dedicato a tutti i clienti e curiosi che desiderano scoprire il nuovo spazio espositivo.

: dalle , con un evento dedicato a tutti i clienti e curiosi che desiderano scoprire il nuovo spazio espositivo. Domenica 12 gennaio: apertura speciale sia al mattino (dalle 9:00 alle 13:00) sia al pomeriggio (dalle 16:30 alle 19:30), per dare a tutti la possibilità di visionare le vetture in esposizione.

Una gamma ricca di marchi prestigiosi

Nello showroom New Car trovi i grandi marchi automobilistici che fanno sognare gli appassionati: Alfa Romeo, Audi, Bmw, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Lancia, Mercedes, Nissan, Renault, Smart, Toyota e Volkswagen. Grazie alla lunga esperienza maturata nel settore, il team di New Car saprà guidarti in ogni fase dell’acquisto, dall’individuazione del modello ideale fino alla scelta della formula di pagamento o noleggio più adatta alle tue esigenze.

La sede di Catona

Oltre il nuovo showroom, la concessionaria sarà operativa anche nella sua sede storica, di Catona, in via Nazionale 76, dove oltre all’esposizione con servizio di vendita, rimane attivo il service con officina e assistenza.

New Car Srl ti aspetta a Reggio Calabria con competenza, passione e l’entusiasmo di chi fa dell’innovazione e del servizio al cliente la propria missione. Scegli la qualità di un partner affidabile, attivo da oltre quindici anni nel mondo delle quattro ruote!

Maggiori informazioni

Visita le due sedi della concessionaria reggina:

– Via Nazionale Catona, 76

– Via Bolano (di fronte Eurospin) – Villa San Giovanni

Resta sempre aggiornato su tutte le novità attraverso il sito, le pagine Facebook ed Instagram.