Nuova Igea-Reggina: prevendita settore ospiti. Prezzi e modalità

Come comunicato dalla società ospitante, si rende noto quanto segue:

In occasione di Nuova Igea Virtus-Reggina, match in programma domenica 8 settembre alle ore 16 allo stado “Carlo Stagno D’Alcontres” e valevole per la Iª giornata del campionato di Serie D 2024/25, la società rende noto che è già attiva la vendita dei biglietti online sul circuito Posto riservato (clicca qui) e nei punti vendita autorizzati.

Sul territorio di Reggio Calabria, punto vendita autorizzato BCenters sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Non sarà possibile acquistare il tagliando di ingresso al botteghino dello stadio.

Costo biglietti settore ospiti:

– Prezzo intero € 12 più diritti di prevendita