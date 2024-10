Nuova Igea-Reggina: il Ds Angelo Sorace sull’episodio del rigore

C’è amarezza per un risultato che poteva essere diverso per i padroni di casa, ma anche la consapevolezza di essersela giocata alla pari contro una squadra forte come la Reggina. L’analisi del Ds Angelo Sorace: “Siamo contenti della prestazione della squadra contro una squadra blasonata e candidata a vincere il campionato. Cosa possiamo dire ai nostri calciatori, speriamo dalla prossima di poter iniziare a fare punti. Commentare il rigore? L’arbitro ha visto così, vuol dire che ha visto giusto. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. La Reggina è una squadra forte e aveva tre assenze pesanti, noi forse meritavamo di più ai punti“.