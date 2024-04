Nuova Piazza De Nava: la variante al progetto che farà felici i reggini - FOTO

Poco più di un anno fa – il 22 febbraio 2023 – hanno avuto avvio i lavori a Piazza De Nava relativi al progetto di “Restauro e riqualificazione per l’integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano”, finanziato dal Ministero della Cultura e diretto dal Segretariato Regionale per la Calabria.

I fondi stanziati per il restyling servono, dunque, ad offrire alla città una piazza più moderna e funzionale. Il progetto, però, ha creato sin dal principio, delle spaccature nell’opinione pubblica.

Non tutti hanno accolto positivamente la notizia e, non poche, sono state le manifestazioni ed i ricorsi presentati affinché la piazza restasse inalterata. La Soprintendenza, che si sta occupando di monitorare i lavori, però, non è stata sorda agli appelli dei cittadini, tanto da aver deciso, recentemente, di apportare una piccola, ma significativa, modifica al progetto originale della nuova piazza.

Una variante nel progetto della nuova Piazza De Nava

A preoccupare i cittadini, infatti, non era solo la ricostruzione della piazza, ma soprattutto i cambi nella circolazione.

“Mi è sembrato doveroso – ha spiegato l’architetto Vescio – non interrompere l’arteria stradale del Piano De Nava nonostante da progetto era stata ragionata come isola pedonale nel tratto basso”.

La strada in questione è via Saverio Vollaro che, in questi mesi, di chiusura ha praticamente mandato in tilt il traffico nel centro storico.

“Entro il 30 aprile la viabilità sarà completamente ripristinata”.









Lo stato dei lavori

Pur non essendo, magari, visibili, all’occhio del cittadino, i lavori sono in stato molto avanzato. Sono stati completati, infatti, sotto servizi, restano da ultimare solamente quelli di via Romeo e vanno restaurati i tratti stradali ed i marciapiedi.

La posa di forniture – piante e arredi – e la pavimentazione della piazza sarà rapidissima. Ad un buon punto anche la fontana a zampilli, la stauta di Giuseppe De Nava ed il monumento a Corrado Alvaro che andranno a chiudere il cerchio dei lavori.