Ryanair a Reggio, spunta l’ipotesi di una sesta rotta internazionale. E non solo…

L’appetito vien mangiando. Reggio Calabria si gode il boom dei dati relativi alla prima settimana con i nuovi voli da e per l’aeroporto Tito Minniti targati Ryanair, ma è soltanto l’inizio. I numeri hanno certificato, nero su bianco, che l’inizio è stato dei migliori, con un coefficiente di riempimento più che soddisfacente.

Allo stesso tempo, sia i ristoratori che gli imprenditori del settore ricettivo reggini hanno confermato che la presenza di turisti in città è decisamente aumentata negli ultimi giorni, fattore senza dubbio positivo e da incentivare in vista dell’estate, ormai alle porte.

Domani la conferenza stampa prevista al Tito Minniti ‘Reggio vola con Ryanair’ durante la quale si farà un primo bilancio e probabilmente arriveranno anticipazioni sui prossimi voli. Presenti all’interno dello scalo reggino il Ceo di Ryanair Eddie Wilson, il Governatore Roberto Occhiuto e l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini.

Rispetto alle ipotesi di nuovi voli, c’è una possibilità concreta riguardo ad un’altra tratta internazionale, da aggiungere alle 5 già esistenti. Secondo quanto raccolto, Ryanair starebbe pensando ad istituire il volo Reggio Calabria-Bucarest, collegando quindi lo Stretto alla capitale della Romania.

L’interesse della compagnia low-cost non è casuale, tutt’altro. Studi approfonditi di Ryanair infatti hanno permesso di evidenziare come la comunità romena presente a Reggio Calabria sia decisamente numerosa, tra le più importanti del sud Italia. Allo stesso tempo, Bucarest e la Romania negli ultimi anni si sono specializzate anche come sedi universitarie: da qui la volontà di Ryanair, secondo quanto emerso, di realizzare un collegamento con Reggio Calabria.

Ryanair e non solo, anche altre compagnie low-cost adesso guardano con interesse all’aeroporto di Reggio Calabria. In particolare, nelle ultime settimane rumors riportano di trattative avviate con la compagnia Wizz Air, nello specifico per la destinazione con Milano Malpensa.

Trattative che però, al momento, devono fare i conti con alcuni approfondimenti da compiere rispetto alle ormai celeberrime manovre di avvicinamento all’aeroporto Tito Minniti.

Ulteriori dettagli su entrambe le possibili novità, e magari conferme, si attendono domani nel corso della conferenza stampa in programma al Tito Minniti. Per Reggio una grande occasione, forse irripetibile, di rilanciarsi dal punto di vista turistico e di conseguenza economico. Da qui la vitale necessità di mettere in campo tutte le azioni di rilievo per rendere il territorio maggiormente accogliente ed attrattivo.