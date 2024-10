Reggio, Piazza De Nava e reperti al Tempietto: Sudano svela i prossimi step: ‘Città più bella e appetibile’

Piazza De Nava, i reggini attendono il completamento entro la fine dell’anno. Il cantiere è ormai sotto gli occhi attenti e vigili dei cittadini che immortalano già alcuni angoli della rinnovata piazza, antistante il Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria.

I lavori, che secondo quanto riporta il cartello affisso ed esposto di fronte l’ingresso del MArRC, si sarebbero dovuti concludere l’11 settembre proseguono ora spediti e senza intoppi e la nuova piazza, con ogni probabilità verrà consegnata presto alla città.

Dopo il passaggio del quadro della sacra effigie della Madonna della Consolazione, il cantiere dovrà adesso accelerare perchè Giuseppe De Nava possa abbracciare ed accogliere i reggini, ce lo auguriamo, entro la fine del 2024.

“Il progetto nasce per consolidare il rapporto della nuova piazza De Nava con il Museo – spiega ai microfoni di CityNow, nel corso dell’ultima puntata di Live Break il direttore del MArRC Fabrizio Sudano – Sono state eliminate tutte le barriere architettoniche e la pavimentazione è continua da via Tripepi fino all’ingresso del Museo. Una piazza in cui si potranno organizzare eventi e che sicuramente il Comune e lo stesso MArRC sfrutteranno al meglio”.