Nuova proposta del sindaco Falcomatà ai cittadini: “Run..camu”?

“Run..camu” è questo il nome dell’ultima iniziativa nata dalla mente del primo cittadino di Reggio Calabria.

In un comune sabato mattina di maggio, il sindaco della Città Metropolitana fa una strana proposta ai suoi cittadini e li invita per una passeggiata. Dove? Indovinare è semplice, su quello che Gabriele D’Annunzio definì il chilometro più bello d’Italia e che, con la fine dei lavori sia nella parte nord che in quella sud, potrebbe avere tutte le carte in regole per esserlo veramente.

“Il sole è tornato e il tempo pare mettersi al bello. E allora basta con le riunioni fiume a palazzo, discutiamo della città facendo una salutare corsetta insieme”.

Scrive così il sindaco Falcomatà in un post sui social, un invito che i reggini non si lasceranno di certo sfuggire.