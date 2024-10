Nuova vita per lo storico Teatro Siracusa di Reggio Calabria

Riceviamo e pubblichiamo – Lo storico presidio nel cuore della città, il teatro Siracusa di Reggio Calabria in Corso Garibaldi, ha accolto l’apertura di un punto vendita del brand di moda ZUIKI.

“Antico” e nuovo si mixano, nella palazzina in stile Liberty del 1921, che mantenendo le caratteristiche eclettiche per cui era stata progettata, abbraccia il nuovo store, che si innesta in modo armonico ed elegante con le mura storiche dell’edificio reggino.

Seguendo il progetto per l’adeguamento a fini commerciali presentato alla Soprintendenza dei Beni archeologici, Belle arti e Paesaggio della città Metropolitana di Reggio Calabria, il brand ha contribuito alla riqualificazione dell’edificio, chiuso ormai da tempo, mantenendo comunque intatta la storicità dei locali e preservando la destinazione ed il vincolo culturale del teatro. Poltrone, platea e palcoscenico restano nella loro ubicazione originaria, ospitando gli spazi commerciali.

La nuova apertura, la seconda per Reggio Calabria, ha previsto, inoltre, un incremento occupazionale, destinato ad aumentare nei prossimi mesi con nuove ulteriori assunzioni.

Riqualificando la struttura e lasciando inalterati gli spazi teatrali, l’azienda punterà a valorizzare in futuro la location da un punto di vista sociale, con una gestione innovativa che prevederà un programma di eventi e manifestazioni che coinvolgeranno la città ed i cittadini, richiamando nuovamente l’attenzione sullo storico teatro tanto caro ai reggini.

Fondata nel 2003, ZUIKI è presente sul territorio nazionale con oltre 140 punti vendita, tra diretti, franchising e outlet. Un’affermazione straordinaria per una realtà tutta italiana che ha costruito il suo successo con una formula innovativa: un prodotto sempre nuovo realizzato in un’ottica friendly price; rapporto diretto con la produzione e continui flash di collezione con un sistema creativo e produttivo veloce, snello e capace di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato.

Fonte: Ufficio Stampa ZUIKI