Nuove assunzioni a Reggio Calabria, Mauro: “Immediata l’assunzione di dieci nuovi dipendenti”

Nel confronto tra i due enti reggini, Comune e Città Metropolitana, il secondo versa in condizioni economiche decisamente migliori.

Mentre al Comune saranno 39 le assunzioni a tempo indeterminato più sedici in comando, alla Città Metropolitana il numero aumenta e non di poco.

“Un segno di grande speranza, una piccola rivoluzione”. Così la definisce Umberto Nucara, direttore generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria che aggiunge – Si da una forte scossa a un ente che negli ultimi anni era dormiente. Dal 2011 al 2017 la Città Metropolitana ha perso 460 dipendenti quindi il 40 % della sua forza lavoro. È facile capire che un ente che perde per strada tutti questi dipendenti non può funzionare. Con questo piano si cambia rotta. Dopo anni di silenzio verranno banditi concorsi per oltre 60 posti e quindi si da una risposta seppur minima a quello che è il bene più prezioso ovvero il lavoro. Personale di categoria C e D con molti tecnici e figure nuove come il poject manager”.