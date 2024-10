Nuove assunzioni al Comune di Reggio Calabria, Falcomatà: “Giocatevi al meglio questa partita”

C’è voluto un ventennio per rivedere i concorsi negli Enti pubblici a Reggio Calabria. Comune e Città Metropolitana vedranno il personale ampliato numericamente con un conseguente e ovvio (si spera) miglioramento in termini della qualità dei servizi offerti.

Questa mattina, all’interno del salone dei lampadari di Palazzo S.Giorgio, si è tenuta la conferenza stampa in cui si è illustrato il piano di concorsi pubblici per le nuove assunzioni.

Ma come si è riusciti ad arrivare a questo risultato? Lo spiega Armando Neri, vice sindaco del Comune di Reggio Calabria.

“La possibilità di poter fare concorsi dopo 20 anni discende da un’attenta programmazione del fabbisogno del personale e soprattutto da un’attenta programmazione delle risorse economiche della nostra città. Senza quest’opera lunga di risanamento non saremmo mai potuti arrivare oggi a questo risultato. In questi anni abbiamo approvato delle delibere di fabbisogno del personale. Per l’annualità 2019 potremo assumere 39 unità lavorative a tempo indeterminato. Accanto a queste altri 16 profili professionali potranno essere chiamati sempre presso l’amministrazione comunale. E’ un risultato molto importante perché cambierà davvero la nostra quotidianità”.