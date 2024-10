Le nuove mascherine della Reggina sono bellissime (foto)

La cura del look anche per l'accessorio che oggi è fondamentale usare

Distanziamento interpersonale e mascherine. Tutti sperano che presto ci si possa lasciare alla spalle questo brutto momento. Il covid 19 ha cambiato la vita ad ogni essere umano di questo mondo e l’utilizzo delle mascherine diventa in questo particolare momento, di assoluta importanza per evitare i contagi. La Reggina le ha messe in vendita ed è stato un vero e proprio assalto, adesso la nuova versione esteticamente veramente di grande impatto.

Si potrà acquistare presso lo Store di Piazza Duomo ed i primi a farlo sono stati i tecnici Domenico Toscano e Michele Napoli che le indossano come mostra la foto sottostante: