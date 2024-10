Reggina: il duro lavoro del Ds Taibi e la lunga lista degli Over

Si prepari, anzi sicuramente già lo è, il DS Taibi ad un’altra massiccia campagna trasferimenti della Reggina. Se in arrivo il francese Jeremy Menez è solo da ufficializzare, in uscita per il direttore amaranto sarà un compito arduo, difficile e come lui stesso ha dichiarato, doloroso.

La regole dei 18 over nel campionato cadetto, impone una scrematura significativa all’attuale organico. Con Reginaldo ed Emanuele Geria (over) in scadenza di contratto, sono venticinque i calciatori oggi sotto contratto con la Reggina, mettendo dentro anche i rientri di Baclet e Zibert.

Quindi, numeri alla mano, le operazioni in uscita saranno diverse e certamente aumenteranno con l’aumentare degli ingressi, come per esempio Menez, anche lui rientrante tra gli over.