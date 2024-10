Covid, nuove regole: stop a feste private e calcetto, mascherina quasi ovunque. Previsti ‘mini’ lockdown?

In arrivo nuove misure anti-Covid dal Governo.

Movida, sport, studi professionali, funerali, matrimoni e tanto altro. Arriva una nuova ‘stretta’ in vista della seconda ondata del coronavirus che ha già colpito diversi Paesi europei come ad esempio la Francia.

Limiti anche alle feste private con non pù di 30 invitati a matrimoni e battesimi, niente vendita di alcolici dopo le 22 e divieto di sosta davanti a bar, ristoranti e bar dalle 21 fino alle 6 di mattina. Al vaglio anche la possibile riduzione della capienza massima dei mezzi di trasporto, passando dall’attuale 80% al 50%. Sono alcune delle nuove misure restrittive anti-Covid a cui sta lavorando il governo, in vista del nuovo Dpcm che potrebbe essere firmato dal premier Giuseppe Conte nelle prossime ore.

“I prossimi mesi saranno difficili – ha spiegato ieri Speranza – anche se non siamo messi come gli altri paesi europei, come la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, che hanno molti più casi giornalieri. Ma la circolazione del virus è comunque significativa, quindi dobbiamo alzare il livello di guardia”.