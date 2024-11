I nuovi orari del Parco e lo Yoga della risata

Ilcomunica che, da questo fine settimana, entrano in vigore i nuovi orari di apertura. Si potrà accedere il sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con le consuete attività ed attrazioni per bambini e ragazzi.

UN EVENTO PARTICOLARE è previsto per domenica 18 settembre alle ore 18:00: LO YOGA DELLA RISATA

Un’idea unica per cui tutti possono ridere, nessuno escluso. Infatti, non sono necessari scherzi, battute o altri stimoli cognitivi per stimolare la risata. Lo Yoga della Risata si chiama così perché unisce gli esercizi di risate agli esercizi di respirazione. Insomma, respirare bene per ridere meglio! “Quando ridi, cambi. Quando cambi tu, il mondo intero cambia con te”

Per partecipare, è necessaria prenotazione ed è previsto un contributo di iscrizione di 7 euro comprensivo di un ricco aperitivo.