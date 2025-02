La Calabria vola sempre più. Nuove rotte nazionali e internazionali

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato con un video su Instagram le nuove rotte aeree che potenziano i collegamenti della regione con il resto d’Italia e con importanti destinazioni internazionali.

“Ecco tutte le rotte aeree da e per la Calabria. La nostra regione non è più isolata. Tantissimi voli, con alcune località collegate addirittura da più vettori. E non è finita…”.

Con queste parole, il governatore ha evidenziato come la Calabria stia finalmente superando il problema dell’isolamento geografico grazie a un’offerta di voli sempre più ampia e strategica.

Un’offerta sempre più ricca: Calabria connessa con l’Italia e l’Europa

L’ampliamento delle rotte dagli aeroporti calabresi segna un punto di svolta per la mobilità regionale. Per anni, la Calabria ha sofferto di collegamenti limitati, costringendo cittadini e turisti a lunghi viaggi per raggiungere aeroporti meglio serviti. Oggi, grazie a nuove tratte e alla presenza di più vettori, la regione è sempre più accessibile.

Voli nazionali e internazionali: un mix strategico

Le nuove rotte coprono sia destinazioni nazionali, come Roma, Milano, Torino, Bologna e Verona, sia città internazionali strategiche come Parigi, Londra, Francoforte, Vienna, Madrid e Toronto. Questa varietà di collegamenti favorisce il turismo, il business e i viaggi di ritorno per i tanti calabresi residenti all’estero.

L’aeroporto di Lamezia Terme si conferma come lo scalo principale, con la maggior parte delle nuove rotte, mentre Reggio Calabria e Crotone vedono un’espansione significativa della loro offerta, in particolare verso il Nord Italia e alcune destinazioni europee.

Un impatto positivo sull’economia e sul turismo

L’incremento dei voli ha un impatto diretto sul turismo e sull’economia locale. Con più collegamenti, la Calabria diventa una meta più attrattiva per i turisti italiani e stranieri. Le connessioni con città come Vienna, Berlino, Londra e Barcellona aprono nuovi mercati turistici, mentre le tratte con Toronto e Bucarest agevolano i viaggi delle comunità calabresi all’estero.

Anche il settore del business ne beneficia, con collegamenti più efficienti tra la Calabria e i principali centri economici italiani ed europei.

Tutti i voli dagli aeroporti calabresi

Aeroporto di Lamezia Terme

Lo scalo di Lamezia Terme è il principale hub aeroportuale della Calabria e offre una vasta gamma di voli nazionali e internazionali:

Nazionali : Perugia, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Verona, Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Bolzano, Genova, Trieste

: Perugia, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Verona, Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Bolzano, Genova, Trieste Internazionali: Toronto, Brno, Ostrava, Praga, Vienna, Düsseldorf, Francoforte, Monaco di Baviera, Basilea, Ginevra, Nizza, Parigi, Zurigo, Katowice, Colonia, Hannover, Stoccarda, Salisburgo, Lussemburgo, Tirana, Bruxelles, Bucarest, Breslavia, Valencia, Madrid, Karslue-Baden, Malta

Aeroporto di Reggio Calabria

Lo scalo dello Stretto sta ampliando la propria offerta con voli che rafforzano i collegamenti con il Nord Italia e con alcune destinazioni europee chiave:

Nazionali : Bologna, Pisa, Milano Malpensa, Torino, Venezia, Milano Linate, Roma Fiumicino

: Bologna, Pisa, Milano Malpensa, Torino, Venezia, Milano Linate, Roma Fiumicino Internazionali: Barcellona, Parigi, Berlino, Katowice, Londra, Marsiglia, Francoforte, Bruxelles

Aeroporto di Crotone

L’aeroporto di Crotone è in crescita, con nuove rotte che migliorano i collegamenti con il Nord Italia e con la Germania:

Nazionali : Bergamo, Treviso, Torino, Roma

: Bergamo, Treviso, Torino, Roma Internazionali : Düsseldorf

: Düsseldorf

L’annuncio di Roberto Occhiuto segna un momento importante per il trasporto aereo in Calabria. L’ampliamento delle rotte non solo favorisce la mobilità dei cittadini, ma rappresenta un volano per il turismo e per lo sviluppo economico della regione.

Con un’offerta di voli sempre più competitiva e diversificata, la Calabria si apre al mondo, riducendo l’isolamento e aumentando la sua attrattività su scala nazionale e internazionale.