Aeroporto di Reggio, Cannizzaro: ‘Nuove rotte e compagnie, tutte le novità’. E Occhiuto punge di nuovo Falcomatà…

"L'aeroporto di Regio diventerà uno dei più belli d'Italia" assicura il deputato reggino. E Occhiuto stuzzica il sindaco: 'Tito Minniti primo in Europa per crescita. Qualcuno diceva volano frottole...'

Il Tito Minniti vola e non si ferma. Il 2024 ha segnato un anno eccezionale per l’Aeroporto di Reggio Calabria, che ha registrato 623.980 passeggeri, con un incremento del 112,8% rispetto al 2023. Questo risultato ha permesso allo scalo di superare il record storico del 2006, dimostrando una crescita senza precedenti e un rinnovato interesse per lo scalo reggino.

Gran parte di questo successo è legato all’arrivo di Ryanair, che ha avviato le sue operazioni su Reggio Calabria a partire da maggio 2024. La compagnia irlandese ha introdotto nuove rotte, contribuendo in modo determinante al traffico passeggeri, che avrebbe potuto essere ancora più elevato se i voli fossero stati attivi per l’intero anno. L’obiettivo per il 2025, già evidenziato dall’ad Sacal Marco Franchini, è ambizioso: l’aeroporto di Reggio Calabria punta a raggiungere il milione di passeggeri.

Leggi anche

Si gonfia il petto l’on. Francesco Cannizzaro, togliendosi al contempo qualche sassolino dalla scarpa, evidenziando con orgoglio i risultati ottenuti.

“Qualcuno diceva ‘che fine hanno fatto i 25 milioni dell’emendamento Cannizzaro?’ Sono stati soddisfatti. Il 40% di quelle risorse è stato già messo a terra, soprattutto sulla sicurezza e agibilità. Ritengo che tra fine febbraio e inizio marzo i lavori riprenderanno così da realizzare i lavori anche del restante 60% dell’emendamento.

Abbiamo voluto che si riguardasse il progetto, per rendere l’aeroporto più dinamico, attrattivo appetibile e bello anche esteticamente. Anche sul rendering ho dato qualche indicazione, anche se non sono un tecnico. Abbiamo preteso che venisse coinvolto il territorio e potremo immaginare anche di ospitare presso il Tito Minniti reperti nascosti del Museo Archeologico. Reggio Calabria diventerà uno degli aeroporti più belli d’Italia”, assicura il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

Parte delle strategie future legate all’ulteriore sviluppo non solo del Tito Minniti ma di tutti gli scali calabresi sono state già illustrate dal Ceo Ryanair Eddie Wilson a Bruxelles nel corso dell’evento organizzato dall’eurodeputato Giusi Princi, altre importanti novità (anticipa Cannizzaro) saranno svelate prossimamente a Lamezia.

“Chi meglio di Eddie Wilson poteva illustrare tutti i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri? Il 2025 e il 2026 saranno anni di ulteriore crescita, con ulteriori rotte e anche nuove compagnie low cost. La prossima settimana ci sarà un appuntamento importante per presentare le strategie future a Lamezia e sono sicuro che anche Reggio sarà protagonista”, le parole di Cannizzaro.

Leggi anche

Sulle strategie per far crescere ulteriormente gli scali calabresi e le questioni campanilistiche che si rifanno ad una possibile ‘gelosia’ di Lamezia per il boom del Tito Minniti, il deputato reggino chiarisce.

“Spesso non facciamo caso, ma ricordo che abbiamo gli stessi aeroporti della Lombardia. Qualcuno in passato diceva che bisognava chiudere gli aeroporti di Reggio e Crotone per creare un hub unico a Lamezia, noi abbiamo ribaltato questa narrazione.

Si tolgono passeggeri allo scalo di Lamezia? L’importante è che funzioni tutto il sistema calabrese, non l’interscambio e il flusso di passeggeri se tra gli scali. Il dato complessivo è importante, il pil, anche economico, va guardato a 360 gradi”.

La totale rinascita dello scalo reggino l’assist ideale per Roberto Occhiuto per tornare a pungere il sindaco Giuseppe Falcomatà, pur senza citarlo esplicitamente. Il presidente della Regione Calabria ha ricordato una delle frasi del primo cittadino oramai diventate iconiche, un boomerang che ancora torna a sorvolare nei pressi di Palazzo San Giorgio

“Sono orgoglioso di poter parlare qui alla Bit di Milano di tutto quello che stiamo facendo, pensiamo ad esempio alla crescita di tutti gli aeroporti calabresi.

L’aeroporto di Reggio Calabria è quello che cresce di più in Europa. A me non piace fare polemica, ma ricordo un titolo di un giornale qualche tempo fa, dove un importante politico di Reggio Calabria diceva “volano frottole” la punzecchiatura di Occhiuto collegato in videoconferenza dalla Bit, con gli applausi del coordinamento provinciale di Forza Italia a fare da sottofondo…