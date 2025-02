Aeroporti Calabria, Princi: ‘Trend straordinario, risultato della strategia vincente del Presidente Occhiuto’

Lo afferma in una nota l’eurodeputata FI-PPE, Giusi Princi.

“È per me un orgoglio – prosegue – portare a Bruxelles una Calabria migliore e ricca di potenzialità, una regione che finalmente, grazie al Presidente Occhiuto, ha cambiato narrazione di sé. Proprio di questa Calabria abbiamo parlato all’evento che si è svolto a Bruxelles, che ho fortemente voluto e promosso al Parlamento insieme alla Regione Calabria e alla Camera di Commercio Belgo-Italiana. Tra le tante autorità presenti – continua l’eurodeputata calabrese -, a Bruxelles è intervenuto anche il CEO di Ryanair Eddie Wilson che, definendo la Calabria ‘migliore regione d’Europa’, ha illustrato il trend di crescita degli aeroporti calabresi e l’importante collaborazione con la Regione Calabria. Il movimento che si sta creando con l’aumento dei passeggeri negli aeroporti conferma le grandi potenzialità della regione, capace di attrarre i flussi turistici grazie alla visione e all’intraprendenza del Presidente Occhiuto e di tutta la squadra. È motivo di orgoglio per me contribuire a narrare le meraviglie della Calabria promuovendo importantissimi eventi in Parlamento e gettando le basi per un’ulteriore valorizzazione della nostra terra – conclude Giusi Princi – anche presso gli eurodeputati e le massime autorità istituzionali europee”.