Aeroporto di Reggio Calabria, boom di passeggeri nel 2024: superato il record del 2006

Il 2024 ha registrato una crescita complessiva del traffico aereo in Italia, con un totale di 219.078.618 passeggeri, segnando un incremento del 7,5% rispetto all’anno precedente. Anche in Calabria, gli scali di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone hanno mostrato un aumento globale del 19,8% rispetto al 2023.

Tito Minniti, nel 2024 una crescita eccezionale

Il 2024 ha segnato un anno eccezionale per l’Aeroporto di Reggio Calabria, che ha registrato 623.980 passeggeri, con un incremento del 112,8% rispetto al 2023. Questo risultato ha permesso allo scalo di superare il record storico del 2006, dimostrando una crescita senza precedenti e un rinnovato interesse per lo scalo reggino.

Gran parte di questo successo è legato all’arrivo di Ryanair, che ha avviato le sue operazioni su Reggio Calabria a partire da maggio 2024. La compagnia irlandese ha introdotto nuove rotte, contribuendo in modo determinante al traffico passeggeri, che avrebbe potuto essere ancora più elevato se i voli fossero stati attivi per l’intero anno.

Ryanair e il rilancio dell’aeroporto

L’ingresso di Ryanair a Reggio Calabria ha rappresentato una svolta fondamentale per lo scalo, permettendo di aumentare l’accessibilità della città, sia per i viaggiatori in partenza che per i turisti in arrivo. La presenza della compagnia ha favorito una maggiore competitività, ampliando le possibilità di collegamento con il resto d’Italia e l’Europa.

Obiettivi per il 2025: verso il milione di passeggeri

L’obiettivo per il 2025 è ambizioso: l’aeroporto di Reggio Calabria punta a raggiungere il milione di passeggeri. Per farlo, sarà fondamentale:

Consolidare e potenziare le rotte esistenti

Attirare nuove compagnie aeree

Migliorare le infrastrutture aeroportuali

Aumentare la promozione turistica legata ai collegamenti aerei

Il raggiungimento di questo traguardo rappresenterebbe una svolta epocale per lo scalo reggino, confermandolo come un punto di riferimento per il traffico aereo in Calabria.

L’importanza di un aeroporto dinamico per una città turistica

Reggio Calabria è una città con una forte vocazione turistica, grazie alle sue bellezze paesaggistiche, al patrimonio storico e culturale e alle sue eccellenze gastronomiche. Un aeroporto dinamico e con un ampio numero di voli è essenziale per rendere la città più attrattiva e facilmente raggiungibile.

Il boom dell’aeroporto nel 2024 ha dimostrato che esiste una domanda concreta di collegamenti efficienti. Il potenziamento dello scalo permetterà di incentivare il turismo, facilitando l’arrivo di visitatori italiani e stranieri, con benefici economici e occupazionali per tutto il territorio.

Per Reggio Calabria, un aeroporto efficiente e con collegamenti adeguati rappresenta una risorsa strategica, fondamentale per valorizzare il territorio e attrarre investimenti. Il 2025 sarà un anno chiave per consolidare questa crescita e trasformare il Tito Minniti in uno scalo sempre più centrale nel sistema aeroportuale del Sud Italia.

Lamezia Terme resta il cuore del traffico aereo calabrese

Allargando il raggio d’azione all’intera Calabria, l’aeroporto di Lamezia Terme si conferma il principale scalo della regione, con 25.890 movimenti (-3,9%) e 2.713.811 passeggeri (-2,9%). Nonostante un leggero calo, Lamezia rimane il fulcro dei collegamenti aerei della Calabria.

Il traffico cargo ha raggiunto 1.773 tonnellate, dimostrando la sua centralità anche per il trasporto merci. La lieve flessione del traffico passeggeri è legata a una distribuzione più equilibrata dei voli sugli altri aeroporti regionali.

Anche Crotone in crescita

L’aeroporto di Crotone ha registrato un aumento dei movimenti (+10,6%) con 2.307 voli e 273.250 passeggeri, segnando un incremento del 29,1%. Questo dimostra un rinnovato interesse per lo scalo, incentivato da politiche di promozione e dal miglioramento dei servizi.

Tuttavia, il traffico cargo rimane trascurabile, segno che il settore logistico non è ancora sviluppato e non suscita interesse.

Traffico aereo in Calabria tra il 2023 e il 2024

Il traffico aereo calabrese ha mostrato dinamiche contrastanti tra il 2023 e il 2024. Nel 2024, il totale dei passeggeri transitati nei tre aeroporti calabresi è stato di 3.611.041, con i seguenti numeri:

Lamezia Terme : 2.839.314 passeggeri nel 2023 → 2.713.811 nel 2024 (-4,4%)

: 2.839.314 passeggeri nel 2023 → nel 2024 (-4,4%) Reggio Calabria : 293.261 passeggeri nel 2023 → 623.980 nel 2024 (+112,8%)

: 293.261 passeggeri nel 2023 → nel 2024 (+112,8%) Crotone: 228.095 passeggeri nel 2023 → 273.250 nel 2024 (+19,8%)

Mentre Lamezia Terme ha registrato una lieve flessione del traffico, Reggio Calabria ha segnato una crescita eccezionale, più che raddoppiando il numero di passeggeri. Anche Crotone ha visto un incremento significativo, con un aumento del 19,8% rispetto all’anno precedente.

Anche se Lamezia Terme rimane il principale aeroporto della regione, la crescita straordinaria di Reggio Calabria e l’espansione di Crotone indicano una tendenza positiva per l’intero sistema aeroportuale calabrese.

Prospettive future per il sistema aeroportuale calabrese

I dati confermano che il traffico aereo in Calabria sta mostrando segnali di stabilizzazione, con Lamezia Terme come hub principale, mentre Reggio Calabria sta vivendo una crescita senza precedenti e Crotone si sta rafforzando come scalo emergente.

Per il futuro, saranno cruciali investimenti mirati per migliorare le infrastrutture e l’accessibilità agli aeroporti, l’incremento delle rotte nazionali e internazionali e il potenziamento del settore cargo. Un sistema aeroportuale ben sviluppato potrebbe contribuire in modo significativo alla crescita economica e turistica della Calabria.