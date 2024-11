Reggio, il sogno di Bruna e Alessia si avvera grazie a Ryanair. Lo zio: ‘Un viaggio speciale’

Immaginate l’emozione di partire per la prima volta alla scoperta di una città iconica come Parigi. Ora, immaginate di farlo attraverso gli occhi di due giovani ragazze, Bruna e Alessia, rispettivamente di 21 e 19 anni, entrambe affette da disturbi dello spettro autistico. Sabato scorso, questo sogno è diventato realtà grazie a un volo diretto dall’aeroporto di Reggio Calabria. Per molti, un viaggio come questo potrebbe sembrare una semplice vacanza, ma la famiglia di sei persone, protagonista di questa storia, è stato un evento memorabile ed anche un traguardo impensabile fino a poco tempo fa.

Il volo Reggio-Parigi, in questo caso non rappresentava solo un modo per arrivare in una nuova città, ma un simbolo di libertà e inclusione. Bruna e Alessia, che fino a quel giorno non avevano mai lasciato il suolo italiano, hanno potuto vivere un’esperienza unica, lontano dalle difficoltà e dagli ostacoli che il loro autismo porta con sé. Ciò non sarebbe stato possibile senza la possibilità di volare direttamente dalla loro città di origine, evitando trasferimenti lunghi e complicati che avrebbero potuto mettere a dura prova la loro tranquillità.

Un viaggio oltre le nuvole, un sogno che si realizza

Quella mattina, la famiglia è salita a bordo del volo con un misto di emozione e trepidazione. Non era solo la partenza per Parigi a rendere felici Bruna e Alessia, quanto il semplice piacere di osservare le nuvole che scorrevano fuori dal finestrino, perdendosi nello spettacolo del cielo e delle montagne. Un viaggio di poche ore che ha regalato loro la meraviglia di un mondo nuovo, fatto di scoperte e piccole gioie.

Insieme a loro c’erano la madre, la sorella e lo zio, l’artefice di questa piccola grande impresa. Portare tutta la famiglia a Parigi era un sogno che coltivava da tempo, ma che sembrava irrealizzabile. La condizione delle due ragazze richiede una particolare attenzione: ogni piccolo cambiamento può diventare una sfida. Ecco perché la possibilità di partire direttamente dall’aeroporto di Reggio Calabria è stata una benedizione.

Volare da Reggio: un’opportunità che fa la differenza

Se il volo in sé per molti è solo un mezzo per raggiungere una destinazione, per Bruna e Alessia è stato molto di più. Non è difficile immaginare cosa avrebbe significato per loro dover affrontare un lungo e faticoso viaggio con scalo, partendo da un aeroporto lontano come Lamezia Terme. Un itinerario che avrebbe richiesto almeno 12 ore di spostamenti, mettendo a dura prova la serenità delle ragazze e dell’intera famiglia.

Un grazie speciale a chi ha reso possibile questo sogno

“Per questo motivo, volare direttamente da Reggio Calabria è stato un dono – ha raccontato lo zio delle ragazze a CityNow, che ha voluto esprimere un profondo ringraziamento all’onorevole Francesco Cannizzaro e al presidente Roberto Occhiuto. Il loro impegno è stato cruciale per mantenere operativo lo scalo reggino e per consentire di ampliare l’offerta di voli presenti. Senza il loro supporto, Bruna e Alessia, e tante altre persone nella loro condizione, non avrebbero mai avuto la possibilità di vivere un viaggio così speciale”. “Un’ulteriore sorpresa – ha spiegato ancora lo zio – è stata scoprire che il volo era pieno, ma di volti sconosciuti. Non c’erano i soliti passeggeri abituali, ma persone provenienti da tutta la provincia, alcuni turisti francesi e persino viaggiatori da Catanzaro. Questo è un segnale positivo per la città di Reggio Calabria, che dimostra come lo scalo possa attrarre un pubblico sempre più ampio”.

Alla fine, questo viaggio non è stato solo un’opportunità per visitare una delle città più belle del mondo, ma un simbolo di come l’inclusione possa davvero fare la differenza. Un volo che ha unito cuori, abbattuto barriere e realizzato un sogno, dimostrando che quando c’è la volontà, tutto è possibile.