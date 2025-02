T. Minniti: lavori, nuovi voli e piano industriale. Franchini: ‘Adesso la rinascita’

Da ultimo della classe a fenomeno. Così titolavamo qualche mese fa, per evidenziare la rivincita del ‘T. Minniti‘ che in poco tempo e grazie alla sinergia istituzionale, all’impegno e alle competenze dei vertici di Sacal e soprattutto all’arrivo di Ryanair, è diventato incredibilmente attrattivo e di forte interesse per le compagnie low cost e non solo.

Il 2024 ha segnato un anno eccezionale per l’Aeroporto di Reggio Calabria, che ha registrato 623.980 passeggeri, con un incremento del 112,8% rispetto al 2023. Un risultato che ha permesso allo scalo di superare il record del 2006, dimostrando una crescita senza precedenti e un rinnovato interesse per lo scalo reggino.

Il ‘T. Minniti‘ vola e si prefigge obiettivi sempre più ambiziosi.

“Il ‘Tito Minniti‘ testimonia come gli investimenti nel settore aeroportuale producono per la Regione effetti positivi – spiega ai nostri microfoni il dott. Franchini – Gli sforzi fatti dalla Regione Calabria serviranno a cambiare l’economia della città e l’immagine della città”.

Prosegue l’iter per i lavori di riqualificazione dell’aeroporto dello Stretto. Grazie al nuovo scalo, la città migliorerà la sua immagine. Finalmente reggini e turisti usufruiranno di un aeroporto moderno, sicuro, bello e funzionale.

“Siamo alle battute finali di un progetto esecutivo che la prossima settimana affronterà l’ultima verifica per poi essere approvato dall’Enac e dalla Soprintendenza – continua l’amministratore unico di Sacal – Entro il mese di marzo vedremo un cantiere effervescente che dovrà produrre la prima fase della nuova aerostazione di Reggio Calabria, porta di ingresso del Mediterraneo. Finora lo scalo è stato abbandonato, adesso la città avrà avrà ciò che merita”.

L’ufficio del dott. Marco Franchini è in fermento. Ingegneri, funzionari di Sacal e architetti sono al lavoro giorno e notte per definire i dettagli e proseguire il lavoro di rinascita del ‘Tito Minniti‘.

Tito Minni, Sacal e Anas al lavoro per migliorare la mobilità

“Abbiamo programmato numerosi investimenti per dare un nuovo volto allo scalo reggino e stiamo lavorando anche per migliorare la mobilità in arrivo. L’Anas sta procedendo ai lavori dello svincolo per l’aeroporto e auspichiamo che possano essere conclusi presto. Abbiamo una interlocuzione costante con Liberty Lines e Caronte per aumentare la frequenza dei collegamenti con Messina, di fondamentale importanza soprattutto per la stagione estiva”.

Aeroporto dello Stretto: nuove rotte? Franchini: ‘L’amicizia con Wilson produrrà ulteriori effetti positivi’

Nel corso dell’incontro in Parlamento Europeo di martedì 4 febbraio il CEO di Ryanair ha annunciato nuovi voli. Il dott. Franchini commenta così le parole di Eddie Wilson.

“I nuovi collegamenti dovranno essere ancora determinati. La squadra di Sacal, insieme ai vertici di Ryanair, produrrà per la prossima stagione estiva collegamenti di tutto rispetto. Quelle finora presenti sono destinazione che producono un incoming vincente in città. La collaborazione e ormai l’amicizia con Eddie Wilson sicuramente produrrà nuovi effetti positivi anche grazie alle iniziative del presidente della Regione come l’abolizione della tassa municipale. E una compagnia come Ryanair considera queste iniziative determinante per poter fare scattare fiducia e senso di affidabilità del territorio.

Ci saranno sicuramente dunque nuove rotte e nuove destinazioni. Al dott. Franchini abbiamo chiesto quali saranno le nuove rotte.

“In queste ore si sta proprio lavorando su queste attività. Il rafforzamento delle frequenze con le capitali europee e soprattutto l’apertura dei mercati dell’est segneranno un cambio di passo non solo sotto l’aspetto turistico ma anche imprenditoriale della provincia di Reggio“. Lavori al ‘T. Minniti’ e tempi di consegna

Tornando ai lavori di restyling e riqualificazione del ‘T. Minniti’ il dott. Franchini non intende sbilanciarsi sui tempi di consegna del nuovo scalo.

