La Calabria vola, Cannizzaro: ‘Numeri eccezionali. Aeroporto di Reggio primo in Italia per crescita’

L'on. Francesco Cannizzaro esalta i dati sugli aeroporti calabresi: “Risultati eccezionali, il turismo in Calabria è in piena crescita”

“Nel 2024 sono stati superati i 3,6 milioni di passeggeri negli scali calabresi e gennaio 2025 conferma una tendenza ancora in forte crescita. Sono numeri eccezionali quelli comunicati oggi da Sacal, che ci fanno guardare con grande ottimismo al futuro del sistema aeroportuale della Calabria.”

A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

“Tutti gli scali hanno registrato significativi incrementi rispetto all’anno precedente, ma ciò che colpisce e ci riempie di particolare soddisfazione è il dato relativo all’aeroporto di Reggio Calabria, che ha segnato una crescita del +113,9% sul 2023, attestandosi come lo scalo con il maggiore incremento in Italia nel 2024. Dati che soltanto pochi anni fa sembravano impossibili, quando sia il Tito Minniti di Reggio che il Sant’Anna di Crotone versavano in uno stato comatoso, a rischio chiusura totale.”

Il rilancio degli aeroporti calabresi: la strategia del centrodestra

“Un fallimento scongiurato solo grazie ad una strategia di rilancio e di sviluppo del sistema aeroportuale regionale messa in campo dal presidente Occhiuto e dal centrodestra calabrese, che, in soli tre anni, hanno raggiunto risultati clamorosi con delle prospettive ancora più ambiziose grazie a nuove rotte e infrastrutture sempre in corso di ammodernamento.”

“Non a caso, dello stesso avviso è Eddie Wilson, CEO di RyanAir, intervenuto stamani in Parlamento europeo nel corso di un evento di promozione della Calabria, vantando le enormi potenzialità e prospettive delle nostre mete.”

Trasporto aereo e turismo in Calabria: un futuro di crescita

“Sapere di poter contare su un sistema del trasporto aereo calabrese così in salute e in forte espansione è un’assoluta garanzia per la crescita del turismo in Calabria. Finalmente, dopo tanti anni di agonia per le nostre infrastrutture aeroportuali, possiamo guardare con assoluto ottimismo al rilancio e allo sviluppo dei nostri territori.”