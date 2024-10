Nuovo annullo filatelico dedicato a Reggio Calabria: ecco l’anteprima

Poste Italiane attiverà un annullo filatelico recante la dicitura “50° anniversario Cine Foto Club Vanni Andreoni – 9.2.2018 – 89125 Reggio Calabria Centro”.

QUANDO

In occasione del 50° anniversario del Cine Foto Club “Vanni Andreoni”, in programma sabato 9 febbraio alle ore 10:00 presso la struttura espositiva del Castello Aragonose di Reggio Calabria in via Aschenez, sarà possibile trovare il nuovo annullo.

STORIA

Il timbro riporta il logo del Club “Vanni Andreoni” raffigurante un obiettivo fotografico con al centro un diaframma in apertura sullo sfondo della sagoma stilizzata dello Stretto di Messina e la data del 4 febbraio 1969, giorno di fondazione dell’Associazione.

L’organizzazione del Club ha predisposto degli appositi cofanetti contenenti cartoline fotografiche sulla mostra su cui sarà possibile apporre affrancatura e annullo filatelico speciale.

INFORMAZIONI

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a:

Poste Italiane S.p.A. / Filiale di Reggio Calabria / Servizio Commerciale / Filatelia Via Biagio Miraglia, 14 – 89125 Reggio Calabria (tel. 0965/315404).