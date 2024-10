Poste Italiane attiva l’annullo filatelico per il memorial “Mino Reitano”

In occasione della decima edizione del Memorial “Mino Reitano” Poste Italiane attiverà un annullo filatelico a lui dedicato

E' MORTO MINO REITANO - IL MONDO DELLA CANZONE IN LUTTO PER LA MORTE DI MINO REITANO. IL NOTO CANTANTE CALABRESE ERA DA TEMPO MALATO. REITANO, 64 ANNI, ERA ORIGINARIO DI FIUMARA, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. NELLA FOTO RETRO MINO REITANO, 1999.