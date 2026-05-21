Campo di Ciccarello ‘Simone Neto Dell’Acqua’: vandalizzata ancora la scritta esterna

Nuovo atto vandalico al Campo di Ciccarello, oggi Centro Federale FIGC e intitolato alla memoria di Simone Neto Dell’Acqua. Ancora una volta, infatti, è stata danneggiata la scritta esterna della struttura. Un episodio che, purtroppo, non sarebbe isolato. Periodicamente, qualcuno si “diverte” a staccarne una parte, costringendo l’amministrazione comunale e la famiglia a intervenire per il ripristino.

Un luogo simbolo per il quartiere

Il Campo di Ciccarello non è soltanto un impianto sportivo. È un luogo di memoria, storia e identità per il territorio. Dopo la riqualificazione, la struttura è diventata anche il simbolo della rinascita di un quartiere spesso raccontato per le tante difficoltà vissute negli anni. Oggi la struttura rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani, per le famiglie e per l’intera comunità sportiva reggina.

La scritta sarà ripristinata

Anche questa volta si provvederà al ripristino della scritta danneggiata. Resta però l’amarezza per un gesto che colpisce non solo un bene pubblico, ma anche la memoria di Simone Neto Dell’Acqua e il valore che quel campo rappresenta per Ciccarello. L’auspicio è che sia davvero l’ultima volta.