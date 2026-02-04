Reggio, nuovo Capo di Gabinetto in Metro City: il sindaco f.f. Versace sceglie Castorina

"Grazie per la fiducia accordata. Le sfide che ci attendono sono tante, importanti e urgenti" le parole di Castorina

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha un nuovo Capo di Gabinetto.

Una figura che svolge un ruolo di collaborazione e snodo strategico, nominato direttamente dal sindaco metropolitano. In questo caso, la scelta del f.f. Carmelo Versace è stata indirizzata verso Antonino Castorina, avvocato e consigliere comunale attualmente in carica, che avrà adesso il compito di supportare l’indirizzo politico-amministrativo della Metro City, coordinare le attività del Gabinetto e raccordarsi con i vertici burocratici e gli enti locali.

Secondo quanto appreso, i due incarichi di Castorina non sarebbero incompatibili l’uno con l’altro e, per questo motivo, il consigliere potrebbe anche scegliere di non dimettersi.

Nel frattempo, Castorina ha voluto esprimere un ringraziamento al sindaco metropolitano f.f.: