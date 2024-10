Nuovo caso Covid in Calabria: famiglia in quarantena obbligatoria

In Calabria è stato riscontrato un nuovo caso di positività Covid. Definito di “debole entità”, si tratta di un cittadino di Rogliano. L’intero nucleo familiare, è stato posto in quarantena obbligatoria.

Il Sindaco, ricevute le comunicazioni ufficiali dell’Asp sull’esito del tampone al quale il soggetto è stato sottoposto, ha subito provveduto ad emettere ordinanza di “misure restrittive di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria attiva” per l’intero nucleo familiare. Inoltre, ha sollecitato il tracciamento di eventuali contatti del soggetto con parenti e conoscenti.

La pagina Facebook del Comune riporta le parole del primo cittadino Giovanni Altomare:

“La situazione è sotto il più assoluto controllo. Non c’è motivo alcuno per farsi prendere da apprensioni. Tuttavia, ancora una volta, ribadisco la massima prudenza continuando ad osservare tutte le prescrizioni del caso. Mascherine e distanziamento individuale devono essere indicazioni di sicurezza che ciascuno di noi deve seguire con il massimo scrupolo. Nessuno di noi abbassi la guardia”.

Si rinnova l’avviso per tutti coloro che intendono fare ritorno nel Comune di Rogliano da altre Regioni Italiane o da stati esteri che, oltre all’obbligo di registrazione sulla piattaforma regionale www.rcovid19.it come da ordinanza del Presidente della Regione n. 49 del 3/6/2020, si consiglia di comunicare il proprio rientro al Comune telefonicamente ai numeri 0984/961001(centralino/PM) 3396388151 (Sindaco) al fine di consentire la trasmissione dei dati all’Asp di Rogliano e per, eventualmente, effettuare il tampone a scopo meramente preventivo e a tutela della salute.