Asp di Reggio, la dott.ssa Rosa Veccia nuovo Coordinatore dei Consultori familiari

Nuovo Coordinamento per rafforzare la rete dei Consultori familiari dell’Asp di Reggio e rendere più omogenea l’assistenza sull’intero territorio provinciale

Un nuovo coordinamento per rafforzare la rete dei Consultori familiari dell’Asp di Reggio Calabria e rendere più omogenea l’assistenza sull’intero territorio provinciale.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 2 settembre, la sede della Direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, in via Diana, ha ospitato un incontro dedicato alla nuova organizzazione dei servizi consultoriali e alla presentazione della dott.ssa Rosa Veccia, chiamata a ricoprire l’incarico di coordinatore dei Consultori familiari e delle Unità multidisciplinari.

Un passaggio organizzativo che riguarda una delle reti più importanti della sanità territoriale, spesso primo punto di accesso al Servizio sanitario per donne, coppie, adolescenti e famiglie.

All’incontro ha partecipato l’intera Direzione aziendale, con la direttrice generale dott.ssa Maddalena Berardi, il direttore amministrativo dott. Eugenio Viterbo e il direttore sanitario facente funzioni dott. Oreste Iacopino. Presenti anche gli operatori dei Consultori familiari distribuiti sul territorio provinciale, insieme a colleghi, direttori e dirigenti dei diversi servizi dell’Asp.

L’appuntamento è stato pensato non soltanto come momento di presentazione del nuovo Coordinamento, ma anche come occasione di confronto sulla futura organizzazione dei Consultori, in un territorio ampio e complesso come quello della provincia di Reggio Calabria.

Proprio la dimensione territoriale è stata uno dei temi centrali dell’incontro: mettere in comunicazione strutture, professionisti e Direzione generale diventa essenziale per evitare che i singoli presidi procedano in maniera isolata e per garantire risposte più uniformi ai cittadini.

Consultori, una porta di accesso alla sanità territoriale

Nel corso degli anni, il ruolo dei Consultori è cambiato e si è evoluto, fino a diventare veri e propri presidi multidisciplinari di prossimità, chiamati ad accompagnare le persone in differenti fasi della vita.

Le attività riguardano la salute della donna, la maternità e la genitorialità, la contraccezione e la procreazione responsabile, ma anche il sostegno psicologico e sociale, la prevenzione, l’adolescenza e le situazioni di fragilità familiare.

Servizi nei quali si intrecciano competenze sanitarie, psicologiche e sociali.

Uno dei concetti emersi con maggiore forza durante l’incontro riguarda la necessità di costruire una rete realmente omogenea.

I Consultori sono distribuiti su un territorio molto vasto e proprio questa caratteristica rende indispensabile avere un punto di riferimento unico, capace di mantenere un collegamento costante tra i diversi presidi e la Direzione aziendale.

La necessità di “fare squadra”

La dott.ssa Rosa Veccia assume il nuovo incarico con il compito di accompagnare questo processo e favorire il dialogo tra le differenti realtà della rete.

Nel corso dell’incontro è tornato più volte il tema del lavoro di squadra. La presenza di un coordinatore viene considerata necessaria proprio per creare un riferimento stabile e facilitare il rapporto tra i singoli Consultori e l’Asp di Reggio Calabria.