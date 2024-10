Nuovo direttore sanitario al GOM. Via Foti, c’è un altro primario al vertice

Un fulmine a ciel sereno per il dott. Foti che in questi ultimi mesi ha gestito bene l'emergenza Covid-19

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria cambia rotta ai vertici dei propri uffici.

Al dott. Giuseppe Foti (primario del reparto di Malattie Infettive) è stata comunicata nella giornata di mercoledì 15 luglio la revoca dal proprio incarico di direttore sanitario aziendale.

Non si conoscono ancora i motivi di tale decisione adottata dalla Direzione Generale del G.O.M. e in particolare dall’ing. Iole Fantozzi (commissario straordinario) che avrebbe già identificato come nuovo direttore sanitario, provvedendo già alla nomina, un altro primario del nosocomio reggino, il dott. Salvatore Maria Costarella (primario dell’unità operativa complessa di chirurgia d’urgenza).

Un fulmine a ciel sereno per il dott. Giuseppe Foti che in questi ultimi mesi ha gestito bene l’emergenza Covid-19 in città con la riorganizzazione dei reparti e l’istituzione del nuovo centro COVID-19.

Sempre disponibile e cordiale nei confronti della stampa, il dott. Giuseppe Foti lascia dunque il posto al dott. Costarella.

Si attende solo la delibera ufficiale.