Decaro sul nuovo Tempietto: ‘Un esempio di come l’Europa migliora le nostre città’

Antonio Decaro, europarlamentare e sindaco di Bari, ha recentemente espresso la sua soddisfazione in un post su Facebook riguardo al completamento del nuovo Parco Tempietto di Reggio Calabria, un’importante opera di riqualificazione urbana finanziata con fondi europei.

Decaro ha ricordato la visita effettuata qualche mese fa insieme al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, durante un sopralluogo al cantiere, sottolineando come i lavori siano stati possibili grazie a un finanziamento di 1 milione di euro proveniente dal programma Pon Metro.

Nel suo post, Decaro ha descritto il nuovo Parco Tempietto come un “nuovo tratto di lungomare pubblico“, dotato di aree verdi, spazi per socializzare e fare sport, giochi per bambini, opere d’arte e nuovi arredi urbani. Ha evidenziato, inoltre, come questa riqualificazione rappresenti un pezzo importante del processo con cui la città sta riscoprendo il valore della sua costa e del mare, trasformando spazi urbani in luoghi vivibili e belli da vivere per i cittadini.

L’esponente dem ha inoltre sottolineato l’importanza dei fondi comunitari nel rendere possibili questi progetti, affermando che “questa è l’Europa che arriva nelle nostre città“. Ha elogiato il lavoro quotidiano dei sindaci, che grazie ai finanziamenti europei, riescono a trasformare parti delle città, restituendole ai cittadini come spazi di vita e socializzazione.

Il Parco Tempietto, ora completato, è diventato un simbolo di rinascita urbana e di utilizzo virtuoso dei fondi europei, rappresentando un esempio tangibile di come la collaborazione tra le istituzioni locali e l’Unione Europea possa portare a miglioramenti.