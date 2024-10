Nomina nuovo presidente Sacal, Bevacqua: ‘Santelli non si fida dei calabresi’

Molto da eccepire, invece, sul metodo che, con perseveranza, sta perseguendo la Presidente Jole Santelli: quello di designare professionisti non calabresi, come se si volesse negare in radice la possibilità di individuare nei confini calabresi soggetti idonei per professionalità e onestà. Ogni gestione straordinaria – e la scelta della Regione per SACAL lo è – sancisce un piccolo ma costante arretramento civile, culturale, sociale e naturalmente istituzionale, rendendo sempre più pervasiva tra i cittadini l’idea che non vi siano calabresi perbene, capaci e lontani dal malaffare e dalla mafia”.

È quanto dichiara il Capogruppo PD in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua, il quale aggiunge:

“La maggioranza delle quote di Sacal è in possesso degli Enti locali, quindi dei cittadini calabresi, che non possono sentirsi vilipesi in ogni ambito, dalla sanità ai trasporti, tra commissariamenti formali e sostanziali. Non possiamo, noi stessi calabresi, legittimare ed alimentare la narrazione che in Calabria non vi siano profili istituzionali in cui i soci di SACAL si possano riconoscere. La Presidente Santelli non può ignorare che, così facendo, invia un messaggio di disistima nei confronti della Calabria in quanto tale”.