Un nuovo “Progetto paese 2.0” per Caulonia

Il “Centro Studi per un Progetto paese Caulonia 2.0” è un movimento politico-culturale composto da uomini e donne che vogliono dare il loro contributo per fare crescere dal punto di vista culturale ed economico il proprio paese.

Crediamo profondamente nella giustizia sociale e nella Costituzione repubblicana, opereremo affinchè si riducano le disuguaglianze tra le persone e affinchè Caulonia viva una nuova fase di sviluppo economico.

Siamo consapevoli che oltre che ai centri più popolosi e rilevanti dal punto di vista economico bisogna guardare con attenzione ai territori del paese ritenuti “marginali” e nei quali troppo spesso si nascondono sacche invisibili di disagio sociale.

Poniamo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e, senza pregiudizi, siamo pronti ad interloquire con tutti coloro che lo vorranno e che decideranno di partecipare ad un percorso di condivisione.

Unica discriminante sarà la volontà di fare l’interesse collettivo della comunità cauloniese piuttosto che l’interesse di singoli gruppi.

Crediamo nella necessità di trasformare la politica cauloniese e porre al centro del dibattito delle proposte concrete per migliorare la vita dei nostri concittadini.

Per questo la nostra prospettiva non è la conquista dell’amministrazione comunale ma avviare un dialogo, che vada oltre gli schieramenti, per riportare nel dibattito politico i reali problemi dei cauloniesi e nuove idee di sviluppo.