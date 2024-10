Nuovo pronto soccorso Ospedale di Polistena, Mattiani: ‘Presto altre novità’

“Oggi con il Presidente Roberto Occhiuto all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’Ospedale di Polistena. In brevissimo tempo sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione che ne hanno completamente ridisegnato i locali, in un’ottica di funzionalità e modernità.

Un impegno costante quello del Presidente e di tutto il Governo Regionale, volto a restituire a tutti i calabresi e, nella specie, ai cittadini della Piana di Gioia Tauro, una sanità all’altezza dopo anni e anni di abbandono”.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Mattiani, esprime soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’Ospedale di Polistena.

“Per anni a Polistena i nostri Medici e Infermieri hanno dovuto affrontare le emergenze in situazione di disagio, non soltanto per le carenze di organico, ma anche per le precarie condizioni strutturali. Da oggi non è più così.

Mi sento di ringraziare, ancora una volta, il Presidente Roberto Occhiuto, la Dott.ssa Di Furia, Commissaria Asp di Reggio Calabria, tutti i tecnici degli Uffici dell’azienda reggina e tutti i lavoratori che, con grande sacrificio, hanno riconsegnato l’opera funzionante nella sua interezza in tempi celerissimi.

Proseguiremo con gli investimenti in edilizia sanitaria a Polistena, ma non solo. Inoltre, attenzione sempre alta sul Nuovo Ospedale della Piana con sede a Palmi.

Proprio per quanto riguarda il N.O.P. per la prossima settimana è stata convocata la conferenza dei servizi per la definizione del Piano di gestione delle terre del progetto del Nuovo Ospedale.

Trattasi di un passaggio fondamentale per l’esatta definizione delle varianti progettuali, l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario della Concessione e la successiva approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo dell’opera Andiamo avanti, c’è tanto da fare ancora”, conclude Mattiani.