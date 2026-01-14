Reggio, insediato il nuovo Questore Sirna. Cirillo: ‘Collaborazione per legalità e cittadini’

'Mi auguro di poter incontrare presto il Questore Sirna per un confronto istituzionale e un dialogo costruttivo a servizio della comunità', le parole del Presidente del Consiglio regionale

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, rivolge un saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro al nuovo Questore di Reggio Calabria, Paolo Sirna, che assume l’incarico dopo l’esperienza maturata alla guida della Questura di Torino.

Il Questore Sirna conosce già bene il territorio calabrese, avendo ricoperto in passato anche l’incarico di Questore di Catanzaro, oltre ad aver svolto ruoli di rilievo nella Polizia di Stato, tra cui la direzione della Sezione Catturandi e omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

«La sua esperienza e la conoscenza del contesto regionale – afferma Cirillo – rappresentano un valore importante per il rafforzamento dell’azione di tutela della sicurezza e della legalità in un territorio complesso come quello reggino. Mi auguro di poter incontrare presto il Questore Sirna per un confronto istituzionale e un dialogo costruttivo a servizio della comunità».

Il Presidente del Consiglio regionale assicura piena collaborazione istituzionale, nel rispetto dei ruoli, a sostegno dell’impegno delle forze dell’ordine e della Polizia di Stato a tutela dei cittadini.