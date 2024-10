Nuovo singolo degli artisti calabresi Nicele ed El Talo

L’estate è ormai alle porte. Il sole, il mare e le vacanze tanto attese stanno per arrivare. E come ogni estate che si ricordi ci sono quelle canzoni che fanno da colonna sonora per i momenti più belli.

Una di quelle canzoni che accompagnerà l’estate 2019 sarà il nuovo singolo “Ormai sono le 6:00”, brano d’esordio appena pubblicato dal giovane artista Nicele, nome d’arte di Gabriele Putrino. Il brano dalle sonorità dolci e melodiche ,è alternato a ritornelli incalzanti e ritmici, un connubio perfetto di musica pop, moombahton ed elettronica.

Il brano è in featuring con il rapper El Talo, pseudonimo di Andrea Talotta, altra giovane promessa musicale con all’attivo altri singoli come “Tijuana” e “Non sarai mai mia”, composti dallo stesso Nicele.

Ormai sono le 6:00 è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ed è un progetto interamente autoprodotto; infatti Nicele, oltre ad essere interprete ed autore assieme a El Talo, è un produttore musicale e videomaker.

Nicele ed El Talo sono due giovani calabresi, con tanti sogni ed ambizioni, ma con le idee ben chiare sul loro futuro: fare musica.

Il video musicale è stato girato tra Palmi, Gioia Tauro e Locri ed ha già registrato circa 10 mila views su Youtube in 3 giorni,continuando a riscuotere successo in tutta la provincia di Reggio Calabria. Ed i due artisti non vogliono fermarsi qui, hanno tante idee e tanti progetti a cui stanno lavorando.

Questa è la prova che la Calabria continua a sfornare giovani talenti. Nonostante molti credano che per riscuotere successo sia necessario andare via per cercare fortuna altrove, questi due giovani hanno deciso di restare e di fare risonanza altrove attraverso le proprie melodie. E noi ci auguriamo che la loro musica possa viaggiare tanto lontano, con l’ambizione di chi punta in alto, ma con la consapevolezza delle proprie radici.

Il brano è visibile su YouTube all’indirizzo https://youtu.be/gLPzviNU2J0