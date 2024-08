Nuovo Tempietto, R.E.D: 'Scommessa vinta, ora vigili sul completamento del Calopinace'

“La rinascita dell’area Tempietto come parco urbano dedicato a tutti gli sportivi , alle famiglie reggine ed ai tanti turisti che a Reggio Calabria vengono anche solo per un giorno è simbolo importante di una politica del fare che va estesa su tutta la città e che di fatto trasforma un’area in passato degradata come uno spazio verde ed aperto a tutti”.

Queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo Riformisti Europeisti e Democratici il Capogruppo Filippo Burrone, l’avv Antonino Castorina e Carmelo Versace Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La realizzazione e trasformazione del tempietto per come voluto dall’amministrazione Falcomatà spiegano i tre consiglieri comunali è un tassello di un progetto molto più ampio che vede la riqualificazione di tutto il fronte mare e che si apre a molteplici attività.

Il playground in memoria di, Kobe Bryant, tragicamente scomparso qualche anno fa e che proprio in riva allo Stretto mosse i primi passi, seguendo le orme del padre Joe spiegano i consiglieri comunali della maggioranza di Giuseppe Falcomatà è un ulteriore tributo alla storia del basket reggino ed al valore sociale e culturale che ha per l’intera comunità anche nelle memoria di coach Gebbia.

Oggi tuttavia la nostra azione politica ed amministrativa non si può fermare proseguono Burrone, Castorina e Versace e le prossime ed imminenti attività dovranno essere rivolte al completamento immediato del Calopinace.