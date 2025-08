Wizz Air annuncia nuova rotta internazionale dalla Calabria verso Sofia

Wizz Air ha reso noto l’espansione del proprio network dall’aeroporto di Lamezia Terme con una nuova rotta internazionale per Sofia.



I voli saranno operati a partire dal 31 marzo 2026 con una frequenza settimanale il martedì e il sabato, e saranno attivi durante la stagione estiva. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Airbus A321neo.

Imperiale (Wizz Air): «Una rotta che apre nuove opportunità culturali e turistiche»

“Siamo molto lieti di annunciare l’apertura della nuova rotta Lamezia Terme-Sofia, che non solo rafforza la nostra presenza in un’area strategica come la Calabria, ma apre anche nuove opportunità per i viaggiatori che desiderano esplorare la ricca cultura e storia dell’Europa dell’Est”, afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.

“Per Wizz Air, il mercato italiano – aggiunge – è il primo in termini di passeggeri trasportati, e per soddisfare la crescente domanda di viaggi, è nostra intenzione continuare a proporre nuove connessioni”.

Franchini (Sacal): «Bentornata Wizz Air, un’occasione di crescita per la Calabria»

“Siamo veramente lieti di dare il bentornato a Wizz Air in Calabria”, afferma Marco Franchini, ceo di Sacal. “Queste nuove rotte – aggiunge – rappresentano una grande opportunità di crescita, aprendo nuovi orizzonti per il turismo, gli affari e la mobilità internazionale. Con i collegamenti diretti da Lamezia Terme a Katowice e Sofia, la Calabria rafforza i suoi legami con mercati europei dinamici e in rapida crescita”.