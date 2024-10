Nuovo yacht di lusso al porto di Reggio Calabria: ecco Griffin – FOTO

Qualche settimana dopo la sosta del “Pacific“, al porto di Reggio Calabria approda un altro fantastico yacht di lusso.

Il suo nome è “Griffin” e dalla mattina di sabato 8 giugno sosta nella città dello Stretto. La nave che naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands, è stata costruita nel 2012 ed è uno degli esempi più belli di ingegneria navale del momento.

Dopo aver toccato le più belle città del sud Italia, tra cui Napoli, Sorrento e Trapani, lo yacht di lusso è adesso fermo nel nostro porto, pronto per essere ammirato dai reggini a cui piace sognare.

Dotato di ampi e comodi spazi, a bordo dello yacht non manca davvero nulla, dalla zona relax con vasca idromassaggio alle eleganti camere per gli ospiti. L’affitto ovviamente è da capogiro, per il periodo estivo chi desidera noleggiare la nave deve infatti pagare una cifra che parte dai 140mila euro a settimana.