Occhi al cielo per la SuperLuna: serata astronomica al Planetario Pythagoras

di Eva Curatola – La Luna, protagonista, ancor più che nelle altre notti, stasera diventerà “Super”.

Un termine un po’ maccheronico, utilizzato dai non esperti per indicare un fenomeno complesso, che dall’occhio umano viene percepito semplicemente come una Luna insolitamente grande e sfavillante.

L’astronomia ci insegna però che l’ingrandimento del satellite è dovuto all’avvicinamento della Luna alla Terra. Al momento del perigeo lunare (quando la Luna si trova nel punto più vicino alla Terra), il satellite che da sempre, ci tiene compagnia nelle nostre notti, ci sembrerà più grande e luminoso, rispettivamente del 14% e 30%.

Una Luna da record, questa del 14 Novembre 2016, che non si vedeva dal 1948 e che i più fortunati potranno rivedere solamente fra 18 anni.

In occasione del plenilunio in prossimità del perigeo lo Staff del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria ha programmato una serata astronomica speciale, che prevede sia l’osservazione ad occhio nudo, che al telescopio, di questo particolare fenomeno, a partire dalle ore 20:00.

Se il tempo sarà clemente, sarà quindi possibile osservare uno spettacolo da togliere il fiato. Dunque tutti gli occhi al cielo per la SuperLuna.

La partecipazione è aperta a tutti, e non è necessaria una previa prenotazione.