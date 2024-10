Occhiuto si lancia ai vertici di Forza Italia: “Mi candido alla vice segreteria nazionale”

“Posso dirlo ufficialmente: ho già raccolto le firme tra i delegati al congresso nazionale di venerdì e sabato prossimi per candidarmi alla vicesegretaria nazionale di Forza Italia e dare una mano ad Antonio Tajani alla guida del partito”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rispondendo ai giornalisti a Catanzaro a margine di un incontro alla Cittadella regionale. “Non c’è alcuna possibilità, inoltre – ha detto ancora Occhiuto – che io mi candidi alle elezioni europee”.

Da ricordare come questa è la settimana del congresso nazionale del partito fondato da Berlusconi, che si terrà a Roma nel prossimo fine settimana. In proposito è intervenuta Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e Alla Cooperazione Internazionale, eletta nel collegio di Melito di Porto Salvo: “Si apre la settimana del nostro congresso nazionale, il più alto esercizio di democrazia per un movimento politico – ha scritto su X-. Lavoreremo con passione al fianco di Antonio Tajani, per rendere Forza Italia la dimora di tutti i moderati e sempre più protagonista al centro dell’Europa”.