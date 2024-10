Occhiuto: “Vi ricordate le montagne di rifiuti in Calabria? Non ci sono più, ma…”

Roberto Occhiuto soddisfatto del lavoro svolto dalla Regione in questi anni sul tema rifiuti, meno dell’impegno di alcuni comuni e della civiltà di una parte di calabresi. Il Governatore, attraverso un video pubblicato sui social (Clicca qui per vedere il video) ha spiegato il miglioramento degli ultimi tempi.

“Come vedete sono qui in Cittadella e voglio parlarvi dei rifiuti. Poi ti spiegherò perché ho deciso di farlo. Vi faccio vedere un’immagine,”25 agosto 2020 Calabria invasa dai rifiuti”. Se fate una ricerca su internet troverete simili notizie anche del 2019, 2018, 2017 e 2016 e ricorderete che ogni anno in Calabria d’estate è anche d’inverno durante le vacanze natalizie, quando c’è più produzione di rifiuti, avevamo le strade invase dai rifiuti

Questo perché i comuni dei sindaci non sapevano dove smaltire, perché la regione non riusciva a far smaltire questi rifiuti e anzi si mandavano all’estero, in Norvegia e Danimarca pagando 340 euro a tonnellata. Sapete che è successo? Che grazie a quella riforma tanto contrastata dai sindaci del PD del 5 Stelle, beh grazie a quella riforma oggi i sindaci saranno finalmente dove smaltire e in Calabria non abbiamo rifiuti in mezzo alla strada nel testa.

Perché i sindaci sanno dove smaltire? Perché la Regione ha creato un sistema capace di aiutare i sindaci e quindi la novità è che in Calabria oggi tutti i rifiuti si smaltiscono in discariche ascoltate bene, pubbliche, non private ma discariche pubbliche e in Calabria. Oggi non si manda un solo chilo di rifiuti in Norvegia o in Danimarca, si smaltisce tutto quanto in Calabria con prezzi minori, rispetto a a quelli che la Calabria pagava un tempo”.