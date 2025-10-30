Ok del Senato alla riforma della giustizia, Occhiuto: ‘La battaglia di Berlusconi diventa realtà’
Per il Presidente della Regione Calabria "l'Italia compie un passo storico"
30 Ottobre 2025 - 14:31 | Comunicato Stampa
“Con la riforma della giustizia che separa le carriere e rinnova il Csm, l’Italia compie un passo storico.
Quella di oggi è soprattutto la vittoria postuma di Silvio Berlusconi.
Una sua grande battaglia diventa finalmente realtà, nel segno del garantismo e dello Stato di diritto.”
Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.