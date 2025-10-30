City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Ok del Senato alla riforma della giustizia, Occhiuto: ‘La battaglia di Berlusconi diventa realtà’

Per il Presidente della Regione Calabria "l'Italia compie un passo storico"

30 Ottobre 2025 - 14:31 | Comunicato Stampa

Presidente Roberto Occhiuto FI ()

“Con la riforma della giustizia che separa le carriere e rinnova il Csm, l’Italia compie un passo storico.
Quella di oggi è soprattutto la vittoria postuma di Silvio Berlusconi.
Una sua grande battaglia diventa finalmente realtà, nel segno del garantismo e dello Stato di diritto.”

Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Leggi anche

Roberto Occhiuto Politica