Parrucchieri al servizio degli operatori sanitari: l’iniziativa di Compagnia della bellezza anche a Reggio

Dopo due mesi e mezzo di chiusura forzata, i saloni di ‘Compagnia della bellezza‘ riaprono le attività nella massima sicurezza ed inaugurano un progetto di solidarietà e ringraziamento verso la categoria degli operatori sanitari di tutta Italia impegnati contro la pandemia.

#InManiSicure

#Inmanisicure racconta parallelamente due storie, quella della riapertura dei saloni, che con grande responsabilità stanno modificando il proprio modo di lavorare per potersi adattare alla contingenza del momento, e la storia della generosità di questi professionisti, da sempre tratto distintivo associabile alla passione per il proprio lavoro.

A partire da domenica 28 giugno, ‘Compagnia della bellezza‘ offre un servizio di taglio e piega gratuito a tutti gli operatori sanitari, gli impiegati degli ospedali, i medici di base e gli operatori della Croce Rossa, che avranno effettuato la loro prenotazione sul sito. L’iniziativa andrà avanti fino al 30 luglio. A tutti i partecipanti sarà omaggiata una shopping bag contente dei sachet di prodotti L’Oréal Professionnel e un gel igienizzante mani prodotto dagli stabilimenti L’Oréal riconvertiti durante l’emergenza.

A Reggio Calabria…

“Non siamo solo mani, siamo anche cuore” recita così la campagna ideata da ‘Compagnia della bellezza‘ dedicata agli operatori sanitari che, in queste mesi di emergenza sanitaria, hanno dato il massimo per la loro comunità.

“Siamo orgogliosi di fare parte della famiglia di Compagnia della Bellezza e di aderire con il nostro salone all’iniziativa ‘In mani sicure'”.

Alessio e Gaetano Repaci sono i proprietari del salone di parrucchieri di via Reggio Campi I tronco ed hanno sposato in pieno il progetto ideato dal loro franchising.

“Vogliamo regalare una giornata di bellezza e relax a tutti gli operatori sanitari, per ringraziarli del loro lavoro durante l’emergenza Covid-19. Si tratta anche di un modo per raccontare non solo della sicurezza nei saloni del gruppo, ma anche il passaggio dalle ‘mani sicure’ del personale sanitario a quelle del parrucchiere. Vi aspettiamo in salone”.

Compagnia della bellezza

Il franchising Compagnia della Bellezza ha messo a punto un protocollo di procedure per garantire la sicurezza degli operatori e dei clienti all’interno dei saloni. Il protocollo prevede l’attuazione delle misure indicate dal governo – come l’uso di mascherine e guanti, l’utilizzo di dispositivi monouso, l’areazione dei locali, la sanificazione degli ambienti – ma anche procedimenti stabiliti in autonomia dal gruppo.

