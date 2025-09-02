Reggio, la cooperativa Libero Nocera cerca personale per i propri centri socio-sanitari
L’avviso riguarda specifiche professionalità in ambito terapeutico e riabilitativo. Le posizioni aperte
02 Settembre 2025 - 17:49 | di Redazione
La cooperativa Libero Nocera di Reggio Calabria è alla ricerca di professionisti qualificati da inserire nei propri centri socio-sanitari attivi sul territorio.
Le figure richieste sono:
- Logopedista
- Neuropsicomotricista
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Arteterapista in possesso di titolo riconosciuto
I profili selezionati entreranno a far parte delle équipe multidisciplinari che operano nei servizi di assistenza e riabilitazione rivolti a diverse fasce di età, contribuendo al lavoro della cooperativa.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: direzione@liberonocera.it
Un’occasione professionale per chi opera nel settore socio-sanitario e desidera lavorare in una realtà strutturata e radicata sul territorio.