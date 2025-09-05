Conferenza Episcopale: ‘Vicini alla chiesa Locri-Gerace per le offese e le minacce ricevute’

Mercoledì 3 settembre gli arcivescovi e i vescovi della Calabria si sono riuniti presso i locali del Seminario Vescovile Don Rocco Iaria di Mileto per la sessione autunnale della Conferenza Episcopale, la prima del nuovo anno pastorale 2025-26. La preghiera dell’Ora Media, arricchita dalla meditazione di S.E. Mons. Lucio Angelo Renna, o.carm., vescovo emerito di S. Severo, ha introdotto la sessione.

I presuli hanno ricordato con gratitudine e affetto S.E. Mons. Luigi Cantafora, vescovo emerito di Lamezia Terme, tornato alla casa del Padre il 19 luglio scorso. Hanno rivolto l’augurio di un fecondo ministero episcopale a S.E. Mons. Raffaele De Angelis, dell’eparchia di Lungro, nominato da papa Leone XIV eparca di Piana degli Albanesi.

Congratulazioni e auguri sono stati espressi anche al professor don Michele Munno per la sua nomina a direttore del nuovo Istituto Teologico Calabro “S. Francesco da Paola”, coronamento del percorso di riqualificazione degli studi teologici in Calabria.

Vicinanza a Mons. Oliva e alla Chiesa di Locri – Gerace

I vescovi hanno espresso piena solidarietà a S.E. Mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri – Gerace, e ad alcuni suoi presbiteri che, in occasione delle difficoltà logistiche inerenti alla festa della Vergine di Polsi, sono stati oggetto di incomprensioni, offese sui social e perfino minacce di morte.

I presuli si sono stretti al confratello e alla Chiesa di Locri – Gerace, auspicando un cammino di conversione umana e cristiana alla luce del Vangelo e un’opera di purificazione, educazione e rinnovamento della religiosità popolare.

Formazione dei futuri presbiteri

La riflessione si è poi soffermata sul Progetto condiviso di formazione dei futuri presbiteri in Calabria. Rilevando alcune criticità nei candidati, i vescovi hanno sottolineato la necessità di un vero cammino formativo permanente delle comunità cristiane da cui nascono le vocazioni.

Per questo motivo hanno deciso di coinvolgere nella riflessione, oltre che sul Progetto, anche su altre urgenze della vita ecclesiale, i Consigli Pastorali e Presbiterali diocesani, così da rendere effettivo lo stile sinodale a cui la Chiesa invita.

È stata inoltre sottolineata l’urgenza di dare nuovo impulso al ruolo delle Commissioni, delle Consulte e dei Servizi Regionali della CEC.

Nuove nomine

In chiusura dei lavori i vescovi hanno nominato: