Officine Miramare presenta Fatamorgana di Stefania Surace

DOMENICA 10 GENNAIO alle ore 18, presso le OFFICINE MIRAMARE in via Fata Morgana 1, Reggio Calabria, è l’occasione di conoscere il talento compositivo di Stefania Surace, che presenterà i suoi brani per piano solo. La pianista calabrese ha recentemente pubblicato l’album FATAMORGANA, un disco denso di atmosfere suggestive, di risvolti compositivi affascinanti e visioni. Dopo essersi esibita in Italia e all’estero, Stefania Surace proporrà al nostro pubblico il suo repertorio di composizioni originali, arricchito da brani inediti e da alcune composizioni di Chopin eseguite in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2015-2016 del College of Europe di Bruges.

http://stefaniasurace.it/

Stefania Surace è una pianista e compositrice calabrese. Circa un anno fa lancia un progetto discografico sul web, nell’ambito di una campagna di crowdfunding. Avendo ottenuto il sostegno di molti, quel progetto è oggi diventato un cd: Fatamorgana. Si è sempre esibita in piano solo, suonando i suoi brani originali. Le sue composizioni nascono in maniera assolutamente spontanea, come delle improvvisazioni, che si cristallizzano poi in una forma definitiva. Si è esibita in Italia e all’estero. Tra i concerti più significativi quello ai Mercati di Traiano di Roma e il concerto ad Erbil, nel Kurdistan iracheno, organizzato dall’Ambasciata italiana a Baghdad. Recentemente ha presentato il cd Fatamorgana al festival pianistico di Spoleto e ha eseguito alcune composizioni di Chopin al College of Europe di Bruges per la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2015-2016.