OG Eastbull incanta Reggio Calabria, online le foto del rapper dell’est

Il protagonista del’ultima serata al Calajunco di Reggio Calabria è stato OG Eastbull, uno degli esponenti della musica trap, variante della musica rap in voga tra gli adolescenti, in Italia.

Una particolarità che molti dei fan di OG Eastbull non conoscono è che il rapper non è italiano ma rumeno. Il rapper ha dichiarato di impegnarsi con la sua musica contro i pregiudizi. Cresciuto in Romania, arrivato in Italia all’età di 10 anni, OG Eastbull ha cominciato a rappare anche nella lingua madre.

