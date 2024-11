Oggi a Nicotera Marina l’incontro con Giuseppe Bagnato, autore dei romanzi Moira e Ozz

Si svolgerà oggi, alle ore 22:00, presso il Ristorante Pizzeria Il Bianco e Nero di Nicotera Marina, l’incontro con Giuseppe Bagnato, autore dei romanzi Moira e Ozz (Disoblio Edizioni). Alla presentazione, condotta dell’editore Salvatore Bellantone, interverrà Carmelo Morabito (Musicista). Sarà presente l’autore.

MOIRA: Un giovane innamorato degli alberi di ulivo e del mare sullo Stretto incontra una ragazza dagli occhi spenti in una casetta di montagna. Capisce di essere strettamente legato a lei, in maniera segreta, invisibile e incomprensibile. E questa consapevolezza si rafforza nel momento in cui la fanciulla scompare improvvisamente. Partendo assieme a Ciccio alla ricerca di Moira, il lettore si ritroverà immerso in un itinerario tra i paesaggi più incantevoli della Calabria, destinati a diventare una metafora dei pensieri e delle emozioni più nascoste alla propria coscienza. Raggelanti misteri e peripezie attendono Ciccio, ma anche insopportabili rivelazioni. E se la ricerca di Moira coincidesse con la scoperta della propria vera identità?

OZZ: Ambientato in Calabria, Ozz è un romanzo forte, diretto e in alcuni tratti brutale, nel quale l’autore affronta il problema giovanile del consumo di sostanze stupefacenti. Narrando la storia dell’omonimo protagonista e del suo irreversibile precipitare nel baratro della schiavitù della droga, Giuseppe Bagnato mostra come la reclusione degli adolescenti in questo mondo logorante e mortale sia spesso dovuta alla violenza e alla trascuratezza del contesto familiare e sociale nel quale vivono – che anziché formare ed educare spinge e costringe a scelte così pericolose e fatali –, ma anche alla loro crescita solitaria e all’assenza di quella cura quotidiana utile per la loro formazione personale e civile: l’amore.

GIUSEPPE BAGNATO è nato a Varapodio (RC) nel 1971, dove attualmente vive e svolge la professione di contadino. Nel 2005 ha ricevuto la Targa Navi e Naviganti partecipando al “Premio Anoia Salvatore Gemelli”. Per Disoblio ha già pubblicato Moira (2014).